المفاجأة الأكبر في الميركاتو .. مانشستر سيتي "يراقب" نجم النصر مع منتخب السعودية بكأس آسيا

نجم النصر قد ينضم إلى العملاق الإنجليزي..

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في مفاجأة هي الأكبر خلال الميركاتو.. يراقب العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع منتخب السعودية، خلال بطولة كأس أمم آسيا.

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المنتخب السعودي تصدر مجموعته في البطولة الآسيوية، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024؛ ليضرب موعدًا ناريًا أمام كوريا الجنوبية، في دور ثمن النهائي.

ووفقًا للإعلامي أحمد الجدي، مراسل برنامج "صدى الملاعب"، أرسل مانشستر سيتي الذي يتولى تدريبه الإسباني بيب جوارديولا، اثنين من كشافيه؛ لمراقبة عبد الرحمن غريب، جناح الفريق النصراوي، وذلك خلال مشاركته مع الأخضر السعودي.

الجدي أشار إلى أن الكشافين الاثنين تواجدا في مباراتي السعودية أمام قيرغيزستان وتايلاند، ضمن منافسات الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، حصل على الثلاثية التاريخية "الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وأبطال أوروبا"، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، مع تتويجه بلقب مونديال الأندية، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، في ديسمبر الماضي.

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