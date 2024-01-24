المغرب يُعيد إحياء نجمي النصر والأهلي في كأس إفريقيا 2023!

منتخب المغرب يصعد ويخدم نجمي الأهلي والنصر

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أعاد المنتخب المغربي إحياء نجمي النصر والأهلي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد الفوز على زامبيا بهدف دون رد في ختام دور المجموعات بالبطولة.

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وحسم المغرب صدارة مجموعته ببطولة كأس إفريقيا، بعد انتصاره على زامبيا ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة.

انتصار المغرب على زامبيا أعاد منتخب كوت ديفوار الذي يضم بصفوفه سيكو فوفانا لاعب النصر وفرانك كيسييه لاعب الأهلي، مرة أخرى إلى البطولة، ليصعد الأفيال (3 نقاط) ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث بدور المجموعات.

تعادل المغرب مع زامبيا كان سيجعل الأخير هو من يصعد ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، ولكن انتصار أسود الأطلس أقصى الرصاصات الزامبية (نقطتين فقط)، ليصعد منتخب كوت ديفوار إلى دور الـ16 بثلاث نقاط.

وكان المنتخب الإيفواري قد تعرض لهزيمة ثقيلة برباعية دون رد، على يد منتخب غينيا الاستوائية، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس إفريقيا، وهو ما وضعه في هذه الحسبة.

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