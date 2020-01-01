المغرب والكونغو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة المغرب والكونغو الودية وذلك في إطار استعدادات الفريقين لتصفيات كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق الشهر القادم

(المغرب 1 x الكونغو 0)

49- صافرة نهاية الشوط الأول

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48- التبديل الأول للكونغو بخروج نجوما ونزول كايمبي

46- دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

45- نصير مزراوي يسجل الهدف الأول بعد عرضية رائعة من الجانب الأيسر من يوسف العربي

45- جوووووووووووووووووول

43- سقوط سامي مماي على أرض الملعب ونزول الطاقم الطبي

41- تسديدة قوية من أيمن برقوق بعد أن مررها له أشرف حكيمي من خطأ من الجانب الأيمن لكن فوق المرمى

39- عرضية خطيرة من الجانب الأيمن لصالح الكونغو ويسدد المهاجم لكن خارج المرمى

38- التسلل يمنع هجمة خطيرة لصالح الكونغو

35- خطأ لصالح الكونغو في منتصف الملعب

33- عرضية من الجانب الأيمن لصالح الكونغو لكن يخرج الحارس ويمسكها بسهولة

30- تمريرات ومحاولة لبناء الهجمة من جانب المسيطر على اللقاء منتخب المغرب

27- محاولة للتسديد من يمين منطقة الجزاء من سليم لكن في الشباك من الخارج

25- عرضية من حكيمي من الجانب الأيمن لكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

21- تسديدة من صامويل لكن تصطدم بدفاع المغرب

19- تدخل ممتاز من عمر قادوري ويبعد الكرة بعد أن استلم مهاجم الكونغو الكرة داخل منطقة الجزاء

17- تسديدة قوية من بوتاكا لكن الحارس الكجوي يتصدى لها ببراعة

15- عرضية من الجانب الأيسر من سفيان امرابط لكن ضعيفة ويستخلصها الدفاع

12- ضغط من جانب المنتخب المغربي وتراجع منتخب الكونغو

10- خطأ لصالح المنتخب المغربي في منتصف الملعب

8- حارس الكونغو يمنع أيمن برقوق من تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية من مسافة بعيدة

7- ضربة ركنية للمغرب من الجانب الأيسر بعد ضغط رائع من يوسف العربي

5- بداية قوية للمباراة من كلا المنتخبين

1- صافرة بداية اللقاء

نزول الفريقان أرض الملعب وفي انتظار صافرة البداية.........

تشكيل منتخب المغرب

من المتوقع أن يبدأ خليلهودزيتش ببونو في حراسة المرمى، حمزة منديل وسايس وشبكي في الدفاع، أمرابط وأمال الله وبرقوق وحكيمي في الوسط، زياش والعربي وبنشرقي في الهجوم.

التشكيل | 4-4-2

الكجوي

أشرف حكيمي - مزراوي - عبد الحميد - حمزة منديل

سليم - أيمن برقوق - العربي - القادوري

سفيان أمرابط - سامي

يلتقي المنتخب المغربي مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020 على ملعب ستاد مولاي عبد الله بالمغرب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدار البيضاء، وهى مباراة ودية ثانية بعد فوز أسود الأطلسي على المنتخب السنغالي بنتيجة 3-1، في إطار استعدادات كل من المنتخبين قبل استئناف مباريات تصفيات بطولة الأمم الإفريقية القادمة المقامة في الكاميرون.

ويواصل مدرب منتخب المغرب تقديم أوراق جديدة ووجوه جديدة للمنتخب بعد دفعه بعدة وجوه جديدة في مباراة السنغال مثل أيمن برقوق، وسامي ماي، وسليم أملاح، ويسعى المدير الفني لتقديم مفاجأة في المباراة القادمة والدفع باللاعب الواعد محمد غرس الله المحترف بنادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

أما عن موقف المنتخب الكونغولي في المجموعة الرابعة فهو يحتل المركز الثالث من تعادلين في مبارتين، بينما يحتل أسود الأطلسي صدارة المجموعة الخامسة برصيد ٤ نقاط، وتعد تلك المباراة هامة لكلا الفريقين للاستعداد لمواصلة مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بعد توقف النشاط الكروي لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

اهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المباشر للقاء المغرب والكونغو...