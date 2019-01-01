خليلوزيتش: منتخب المغرب بحاجة للصبر والثقة

وحيد خليلوزيتش يُعلق على تعادل المغرب ضد ليبيا الودي على الملعب الشرقي بوجدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب استياءه من التعادل وديًا أمام ليبيا، مؤكدًا أن فريقه بحاجة للصبر والثقة.

وتقدم منتخب أسود الأطلس أولًا عبر مدافعه جواد ياميق لكن سند الورفلي أدرك التعادل لليبيا قبل نهاية الشوط الأول بدقائق بسيطة، وقد أهدر الفريقان عدة فرص جيدة للتسجيل خاصة أحفاد عمر المختار.

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وقد تحدث المدرب البوسني عقب المباراة مؤكدًا حزنه لعدم تحقيق الفوز وإسعاد كل تلك الجماهير التي احتشدت في الملعب الشرقي بوجدة لمتابعة ودعم أسوط الأطلس.

مضيفًا "كنا نسعى للفوز لإسعاد كل هذا الجمهور الكبير الذي حضر للملعب، أنا حزين ومستاء لأجلهم، نتمنى تعويضهم في المباريات القادمة".

"بدأنا المباراة جيدًا وتقدمنا بالنتيجة وكان يُمكننا إحراز أهداف أخرى لكن وقعنا في فخ التسرع، وبعدها تلقينا هدفًا ساذجًا".

تابع "كان بإمكاننا إحراز المزيد من الأهداف، لكن المنتخب بحاجة لأن يتحسن في بعض الجوانب، أدرك أنه ينتظرنا عمل كبير وأنا واثق أن المستقبل سيحمل الأفضل".