"لم أفكر في المغرب من الأساس" .. لامين يامال يكشف السبب وراء اختياره اللعب لإسبانيا

"الأمر كان يتم تداوله في وسائل الإعلام فقط"

كشف لامين يامال، لاعب برشلونة، عن كواليس اختياره اللعب دوليًا بقميص منتخب إسبانيا على حساب المغرب.

ويحمل لامين يامال الجنسيتين الإسبانية والمغربية، حيث ولد في إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وسعى بالفعل الاتحاد المغربي لكرة القدم لإقناعه باللعب لأسود الأطلس، لكنه قرر اللعب بقميص "لاروخا".

وأصبح لامين يامال أصغر لاعب يشارك في منافسات أمم أوروبا عبر التاريخ، في عمر (16 عامًا و338 يومًا فقط)، محطمًا الرقم القياسي المسجل باسم البولندي، كاسبر كوزلوفسكي (17 عامًا و246 يومًا).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي مقابلة مع صحيفة "سبورت"، سئل لامين عن حقيقة أنه كان عليه الاختيار بين المغرب وإسبانيا، ليرد بإجابة مفاجئة: "هذا النقاش لم يكن متاحًا من الأساس، الأمر كله كان يتم تداوله في وسائل الإعلام فقط".

وأضاف: "لقد كنت دائمًا واضحًا بشأن هذا الأمر ولم تكن هناك أي شكوك. لطالما أردت اللعب لمنتخب إسبانيا ولم أفكر في المغرب".

وختم لامين يامال: "كنت أرغب في اللعب في بطولة أمم أوروبا وكأس العالم ولم يكن بإمكاني فعل ذلك إلا مع إسبانيا".

يذكر أن منتخب المغرب كان قد حقق إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم 2022، بعدما أنهى المسابقة في المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا المستوى، بعدما تأهل إلى المربع الذهبي على حساب إسبانيا والبرتغال.