زياش يواصل سجله السيء بركلات الجزاء بعد الإخفاق أمام بنين

معاناة النجم المغربي تستمر في كأس إفريقيا

واصل النجم المغربي حكيم زياش، سجله السيء مع منتخب بلاده بركلات الترجيح، خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

زياش أهدر ركلة جزاء حاسمة للمنتخب المغربي، ليحرم فريقه من انتزاع هدف الفوز على بنين بدور الـ16 من البطولة.

النتيجة كانت تشير بالتعادل الإيجابي 1/1 في الوقت بدل الضائع، ولكن صانع ألعاب أياكس أمستردام رفض قتل المباراة لصالح أسود الأطلسي.

وبتلك الركلة يصبح زياش قد أهدر 5 ركلات جزاء من آخر 10 لعبها بقميص المغرب بجميع البطولات.

ويتضمن ذلك ركلات الترجيح التي سبق وأن لعبها أسود الأطلسي، لتستمر معاناة زياش مع بلاده.

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وتمثل هذه الركلة حلقة جديدة من المستوى المحبط للدولي المغربي في الكان، عكس تألقه اللافت بقميص أياكس الموسم الماضي.