رسميًا| المغرب في طليعة النسخة التاريخية من المونديال .. كأس العالم 2030 في 6 دول و3 قارات!

كأس العالم 2030 سيكون الاحتفال بمئوية المونديال، وسط حدث تاريخي في البطولة..

يبدو أن بطولة كأس العالم 2030 ستكون نسخة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعدما كشفت عدة تقارير عن خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإقامتها في 6 دول بثلاث قارات مختلفة.

موقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي كشف أن ملف المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030 سيفوز بشرف استضافة المونديال، لكن المباريات الثلاث الافتتاحية للبطولة ستقام في أوروجواي، والأرجنتين، وباراجواي.

لتأتي التأكيدات سريعًا من قبل المغرب، حيث خرج الملك محمد السادس في بيان للشعب للإعلان عن منح "فيفا" شرف تنظيم مونديال 2030 إلى الملف الإسباني البرتغالي المغربي المشترك.

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أمريكا الجنوبية تقدمت بطلب لاستضافة البطولة بأكملها بمناسبة الذكرى المئوية للنسخة الأولى من كأس العالم، وأكد "فيفا" يوم الأربعاء أن قرار منح أوروجواي والأرجنتين وباراجواي حق تنظيم المباريات الافتتاحية كان ضمن خطة الذكرى المئوية للبطولة.

وستتأهل جميع الدول الستة تلقائيًا للبطولة وستكون أول بطولة لكأس العالم تقام في ثلاث قارات.

أوروجواي استضافت النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930 وفازت باللقب، وكان منتخب الأرجنتين المنافس الثاني في النهائي، بينما يقع المقر الرئيسي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في باراجواي، وكان هو الاتحاد القاري الوحيد القائم وقت إقامة مونديال 1930.

بعد المباريات الثلاث الأولى، ستسافر منتخبات أوروجواي والأرجنتين وباراجواي ومنافسيهم الثلاثة إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال لبقية البطولة، ليقام حفل الافتتاح في المغرب أو البرتغال أو إسبانيا.

وكتب أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لقد كانت أهدافنا عالية وأحلامنا كبيرة، كأس العالم المئوية 2030 تبدأ من حيث بدأ كل شيء".

وستشهد بطولة 2030 استضافة المغرب لكأس العالم للمرة الأولى، بعد أن تقدمت خمس محاولات غير ناجحة لاستضافة نسخ 1994 و1998 و2006 و2010 و2026 من البطولة، كما ستكون أول دولة تستضيف مباريات كأس العالم في شمال أفريقيا.

وستستضيف البرتغال أيضًا للمرة الأولى، بعد أن تقدمت بطلبات غير ناجحة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2018 و2022 إلى جانب إسبانيا التي استضافت نسخة 1982.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس العالم في ست دول منفصلة، وستكون بطولة 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة هي النسخة الوحيدة الأخرى التي تقام في أكثر من دولتين.

ومع استضافة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف" لبطولة عام 2026، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونمبيول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للمونديال في عام 2030، وتماشيًا مع سياسة التناوب الخاصة به، فإن "فيفا" سيرحب فقط بعروض استضافة كأس العالم 2024 من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم.