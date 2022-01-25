المغرب ضد مالاوي: مباشر لحظة بلحظة

المغرب 0×1 مالاوي

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35' أووووووووووووه النصيري يهدر فرصة التعادل! بوفال يسيطر على الكرة بشكل رائع ويمرر إلى النصيري الذي يحاول تسديد الكرة ولكنها ضعيفة وتذهب سهلة في يد حارس مرمى مالاوي

33' أوووووووووووه العااارضة تحرم المنتخب المغربي من التعادل بعد رأسية رائعة من رومان سايس

30' تعطل اللعب لإصابة مدافع مالاوي

27' أوووووووه ثومو يتألق ويتصدى للركلة الحرة المباشرة التي سددها حكيمي بشكل رائع، ركنية للمغرب

26' خطأ للمغرب من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة بوفال

22' أووووووووووه خطيررررررة من مالاوي، مرتدة رائعة، الكرة تصل إلى مهانجو الذي يسدد كرة قوية ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر

19' عررررررضية من حكيمي، الكرة تصل إلى النصيري الذي يسدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم

17' عررررضية من الجهة اليمنى، الكرة تصل إلى بوفال الذي يمررها إلى ماسينا، وتسديدة قووووية ولكن الحارس يتألق ويتصدى لها

15' تسديدة مغربية قوووية ولكن الدفاع يشتت الكرة لضربة ركنية

11' أووووووه خطيررة للمنتخب المغربي ولكن حارس مالاوي ثومو يتألق ويبعد الخطورة عن مرماه

4' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مالاوي تتقدم في النتيجة بتسديدة صااااروخية من بعد منتصف الملعب بقليل، استغلالًا لخروج بونو من مرماه

انطلاق المباراة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا التدافع أمام ملعب مباراة الأمس بين الكاميرون وجزر القُمر

تشكيل المغرب:

قرر المدرب وحيد حليلوزيتش الاعتماد على طريقة لعب 4/4/2، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-4-2

ياسين بونو

آدم ماسينا - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

سفيان بوفال - سليم أمال الله - سفيان إمرابط - عمران لوزا

أيوب الكعبي - يوسف النصيري

تشكيل مالاوي:

قرر ماريو مارينيكا اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

تشارلز ثومو

جوميزجاني شيروا - دينيس تشمبيزي - لورانس تشازيا - ستانلي سانودي

فرانسيسكو مادينجا - تشيمويموي إيدانا - جون باندا - ميشيان إمهون

كودا مويابا - جابادينهو مهانجو

احتل المنتخب المغربي صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط بعد فوزين على جزر القُمر وغانا وتعادل مع الجابون، بينما تأهل مالاوي إلى ثمن النهائي من بين أحسن ثوالث بعد أن جمع 4 نقاط بالخسارة أمام غينيا، الفوز على زيمبابوي والتعادل مع السنغال.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة المغرب ضد مالاوي، في الجولة الأولى من مباريات دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا 2021 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أحمدو أهيدجو.