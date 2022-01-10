المغرب ضد غانا: مباشر لحظة بلحظة

المغرب × غانا

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22' خطأ لصالح غانا بعد تدخل قوي من المدافع ماسينا على بانتسيل، وبطاقة صفراء للمدافع المغربي

19' انطلاقة رائعة من سليمانا في مرتدة لغانا بعد أن قطع اللاعب الكرة من أشرف حكيمي، ولكن دفاع المغرب ينقذ الموقف

16' بطاقة صفراء أولى في المباراة للمدافغ الغاني دجيكو بعد تدخل قوي على لاعب المغرب أبو خلال

11' تسديدة من اللاعب زكريا أبو خلال، ولكن تسديدته ضعيفة وتصل سهلة في يد حارس غانا

10' مرور 10 دقائق على بداية المباراة، منتخب غانا يبدو أفضل من المغرب

4' ضغط قوي من غانا في بداية المباراة، الضربات الركنية تتوالى، حوالي ثلاث ضربات ركنية في أول 4 دقائق فقط

1' ركنية لغانا من الجهة اليسرى، ولكن ياسين بونو يخرج من مرماه ويشتت الكرة بيده

انطلاق المباراة

تشكيل المغرب:

قرر المدرب وحيد حليلوزيتش الاعتماد على طريقة لعب 3/4/3، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 3-4-3

ياسين بونو

نايف أكرد - آدم ماسينا - سامي ماي

سليم أمال الله - عز الدين أوناهي - رومان سايس - أشرف حكيمي

زكريا أبو خلال - سفيان بوفال - عمران لوزا

تشكيل غانا :

قرر ميلوفان راييفاتس اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

جوجو ولاكوت

عبد الرحمن بابا - دانيال أمارتي - أليكساندر دجيكو - أندي يادوم

جوزيف باتنتسيل - إدريسو بابا - توماس بارتي - كمال الدين سليمانا

أندريه آيو - جوردان آيو

يسعى المنتخب المغربي لتحقيق أداء قوي أمام الخصم الأقوى في المجموعة وهو منتخب غانا الذي بهت نجمه كثيرًا في السنوات القليلة الماضية، ويسعى لاستعادة الشراسة التي كان عليها المنتخب بقيادة راييفاتس.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة المغرب ضد غانا، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة أمم أفريقيا 2022 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أحمدو أهيدجو.