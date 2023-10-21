المغرب تعلن خطة "أسطورية" لإقصاء سانتياجو برنابيو من على عرش كأس العالم

منافسة شرسة على استضافة المباراة الأهم بمونديال 2030

بدأ الاتحاد المغربي لكرة القدم التخطيط بصورة قوية لكأس العالم 2030، والخطوة الأكثر أهمية حاليًا هي بناء ملعب ضخم بسعة خيالية.

المغرب نجحت مؤخرًا في الفوز بشرف تنظيم المونديال بشكل مشترك مع كل من البرتغال وإسبانيا، وسط حالة من الجدل حول الدولة التي ستستضيف النهائي.

وأعلن الاتحاد بشكل رسمي عن خططه لبناء ملعب في الدار البيضاء والذي سيتسع لـ113 ألف متفرج، والهدف الأهم من تشييده هو القتال مع إسبانيا لاستضافة نهائي المونديال.

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وقالت صحيفة "as" الإسبانية إن الاتحاد المغربي اتفق مع الحكومة وصندوق الودائع على توفير ما يزيد عن 450 مليون دولار لبناء هذا الصرح الذي سيكون الأكبر في قارة أفريقيا وثاني أكبر مرفق في العالم.

ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2028 مما يعني أنه لن يستضيف نهائيات كأس أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب.

ويعتبر الهدف الرئيسي من بناء الملعب هو منافسه سانتياجو برنابيو بشكله الجديد لاستضافة نهائي كأس العالم، رغم اعتبار كل من البرتغال وإسبانيا أن إقامة المباراة في إسبانيا أمر غير قابل للتفاوض، إلا أن المغرب ترفض الاستسلام وتقاتل من أجل هذا الحلم.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع شرطًا وحيدًا لملاعب المباريات النهائية، وهو أن يتسع الملعب لأكثر من 80 ألف متفرج وهو ما ينطبق على سانتياجو برنابيو وكامب نو وملعب الدار البيضاء الجديد.

وتتضمن خطة المغرب كذلك إعادة تصميم خمسة ملاعب أخرى تم اختيارها بالفعل كمرشحين لتنظيم كأس العالم ووقع الاختيار على كل من: طنجة، الرباط، أغادير، مراكش وفاس.