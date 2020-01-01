المغرب تعلن تأجيل كافة أحداثها الرياضية بسبب كورونا

كورونا يتسبب في أحداث إيقاف الأحداث الرياضية في المغرب.

قررت اللجنة الوطنية للقيادة بالمملكة المغربية، تأجيل كافة الأحداث الرياضية والثقافية خلال الفترة القادمة، كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء المغربية، البيان الصادر عن اللجنة الوطنية للقيادة، حيث تقرر تأجيل كافة التظاهرات الرياضية والثقافية والتجمعات المكثفة، وتدبير الرحلات من وإلى الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا.

اللجنة الوطنية للقيادة لم تعلن عن فترة تأجيل الأحداث التي كان مقررًا لها الأيام القادمة، حيث سيتم توضيح موعد الاستئناف بعد إتمام إجراءات الوقاية.

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ومن جانبها دعت الحكومة المغربية جميع المسافرين العائدين من البلدان المنتشر بها الفيروس، بتجنب ارتياد الأماكن العامة، والتجمعات المكثفة، ومراقبة درجة حرارتهم بشكل يومي لمدة 14 يوم.

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البيان أوضح بأن المغرب لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها، بهدف الوقاية فقط.

وبالتالي سيتم إيقاف نشاط الدوري المغربي للمحترفين، حيث ستقام مباريات البطولة استكمالًا للجولة 19 غدٍ الإثنين.