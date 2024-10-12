"المغرب أقرب منافس لنا" .. مستشار برشلونة يهدد ريال مدريد بسحب نهائي المونديال من "سانتياجو برنابيو"

كامب نو يطمع في هذا الشرف الكبير

أكد ديفيد إسكودي، المستشار الرياضي لنادي برشلونة، أن ملعب فريقه "كامب نو" هو الأصلح لاستضافة نهائي بطولة كأس العالم 2023، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال.

ويستعد برشلونة خلال الأشهر القليلة المقبلة، للعودة إلى ملعبه التاريخي "سبوتيفاي - كامب نو"، عندما تنتهي جميع أعمال التطوير والتوسعة، حيث رجحت تقارير أن يخوض الفريق الكتالوني أولى مبارياته هناك مطلع فبراير المقبل.

وفي حديثه لبرنامج "توت كوستا" على راديو كتالونيا، استبعد إسكودي أن يقام نهائي كأس العالم 2030 في ملعب "سانتياجو برنابيو"، مشيرًا إلى أن الملعب التاريخي لنادي ريال مدريد مساحته صغيرة ولا يفي باشتراطات الفيفا لاستضافة حدث ضخم بهذا الحجم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف المستشار الرياضي لنادي برشلونة "سانتياجو بيرنابيو لا يصلح لمثل هذا الحدث.. إنه صغير جداً، ولذلك كامب نو سيكون المرشح المحتمل لاستضافة النهائي، وأرى أن المنافس الأقرب لنا سيكون هو الملعب الذي يتم بناءه حاليًا في مدينة الدار البيضاء بالمغرب".

وتابع إسكودي: "ملعب سانتياجو بيرنابيو لا يفي بمتطلبات الفيفا، خصوصًا أن اللائحة تلزم الدولة المضيفة بأن تقام المباراة النهائية على ملعب يتسع على الأقل إلى 80 ألف مشجع".

وختم: "ملعب ريال مدريد بوضعه الحالي، لن يكون منافسًا أمام كامب نو بل سيكون ملعب الحسن الثاني الكبير في المغرب".