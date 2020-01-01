المغرب ضد إفريقيا الوسطى: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة منتخب المغرب أمام منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021،بملعب محمد الخامس

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المغرب 3 × 1 إفريقيا الوسطى

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46' منتخب إفريقيا الوسطى يحرز الهدف الثاني ولكن لحسن الحظ الحكم يلغيه لوجود المهاجم في وضعية تسلل.

بداية الشوط الثاني الآن!

نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب بثلاثة أهداف لهدف، استراحة ونعود في الشوط الثاني.

45' ثلاث دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

40' لا جديد، المغرب يسيطر من دون خطورة وتراجع كبير من إفريقيا الوسطى.

32' جووووووووووووووووووووووووووووووول! زياش مرة أخرى! ركنية يمررها إلى برقوق ليعيدها له على الجبهة اليُمنى ويلعبها عرضية أرضية تباغت الحارس وتسكن الشباك.

29' جوووووووووووووووووووووووووووول! حكيم زياش يحول ركلة الجزاء إلى المرمى بتسديدة قوية لتصدى لها الحارس ولكنها دخلت الشباك.. المغرب يتقدم مرة أخرى

28' ركلة جزاء للمنتخب المغربي لصالح يوسف العربي بعد دفع من الخلف من المدافع ليوسف العربي أثناء تسلمه الكرة على صدره.

23' خطأ فادح من ياسين بونو في الخروج يمنح إفريقيا الوسطى التعديل على عكس سير المباراة، انفراد للويس وخروج بونو فكان المهاجم أسرع منه ومر منه ثم وضع الكرة في الشباك بسهولة.

20' المنتخب المغربي يسيطر على المباراة بالطول والعرض، صحيح أنه بدون خطورة ولكن الضيوف لم يظهروا أي رد فعل في مقابل استحواذ شبه مطلق من أصحاب الديار.

10' جوووووووووووووووووووووووووول! هدف أول لمنتخب المغرب عبر أشرف حكيمي، تمريرة رائعة من زياش له تضعه في مواجهة المرمى ليسكنها الشباك بكل سهولة.. الأسود يتقدمون.

5' فرصة خطيرة للغاية لمنتخب إفريقيا الوسطى من مرتدة من الجبهة اليُسرى وعرضية حوّلها فضال عن طريق الخطأ باتجاه مرماه إلا أن بونو تألق وتصدى للكرة.

2' الفرصة الأولى الخطيرة لمنتخب المغرب بتسديدة قوية جدًا بيمناه من داخل منطقة الجزاء لكنها أتت بجوار المرمى.

الآن تنطلق المباراة!

نزول الفريقين إلى أرض الملعب وعزف النشيدين الوطنيين.

تشكيل المغرب:

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

غانم سايس - نصير مزراني - سامي ماي - زهير فضال

سفيان أمرابط - عادل تاعرابت - حكيم زياش

أيمن برقوق - يوسف العربي - أشرف حكيمي

أما جمهورية إفريقيا الوسطى فرغم الهزيمة في الجولة الأولى على موريتانيا بهدفين نظيفين لكنه عاد وفاز على بوروندي بنفس النتيجة، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط.

المنتخب المغربي يتصدر ترتيب المجموعة حاليًا برصيد 4 نقاط مناصفةً مع منتخب موريتانيا، حيث فاز على بوروندي بثلاثية نظيفة ثم تعادل سلبيًا في ديربي شمال إفريقي مع الموريتانيين.

وكان من المفترض أن تُلعب هذه المباراة منذ شهر مارس الماضي، إلا أن أزمة فيروس كورونا جعلت الاتحاد الإفريقي يؤجل التصفيات لأجل غير مسمى وحتى تم الاستقرار على شهر نوفمبر الحالي.

يستعد منتخب المغرب لاستقبال نظيره منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة المغرب أمام إفريقيا الوسطى بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.