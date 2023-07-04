"المغامرة بدأت" .. جوتا يبعث برسالة "حماسية" لجمهور الاتحاد قبل قدومه لجدة

البرتغالي يحزم حقائبه للسفر لجدة خلال الأيام القليلة المقبلة، فماذا قال لجمهور الاتحاد قبلها؟

يبدو أن حماس البرتغالي جوتا فيليبي؛ جناح أيسر نادي الاتحاد السعودي الجديد، على أشده، لمقابلة جمهور العميد، بعدما أعلن رسميًا انضمامه له أمس الإثنين.

النادي الجداوي نجح في الحصول على توقيع جوتا لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من سيلتك الإسكتلندي، ليكون ثالث صفقاته الصيفية بعد الفرنسيين كريم بنزيما وأنجولو كانتي.

وأعرب البرتغالي عن تشوقه للالتقاء بجمهور العميد في جدة، واصفًا الاتحاد بأفضل فريق في القارة الآسيوية.

وكتب جوتا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يلاااااااا !! فخور ومتحمس جداً للعب مع الأبطال ، وأفضل فريق في آسيا .. لا أستطيع انتظار رؤيتكم في جدة ياجمهور العميد ، شكراً لترحيبكم وتشجيعكم لي، المغامرة بدأت!".

يذكر أن صاحب الـ24 عامًا شارك مع سيلتك الموسم الماضي في 43 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع 12 آخرين.