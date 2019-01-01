المعز علي : لن نُفرط في كأس الأمير والبطولة ستكون تاريخية

الدحيل القطري يواجه السد على كأس الأمير مساء اليوم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المعز علي لاعب نادي الدحيل القطري على جاهزية فريقه لمباراة نهائي كأس الأمير والتي يخوضها فريقه أمام نادي السد مساء اليوم.

الدحيل يواجه السد مساء اليوم على ملعب نادي الوكرة، ثاني الملاب التي يتم افتتاحها قبل كأس العالم.

وقال اللاعب الدولي القطري في تصريحاته : "فريقنا مستعد لخوض النهائي ونحن نريد الفوز والتتويج بالكأس لتعويض خسارتنا للدوري وبالنسبة لنا لا تفريط في الكأس أمام السد".

تشافي: أقيم تجربتي في قطر بالممتازة، وهي أحد أفضل القرارات في حياتي، أنا سعيد جدًا هنا وعائلتي كذلك، أطفالي قطريون لأنهم ولدوا هنا في الدوحة. نحن نعيش براحة وسعادة تامة وممتنون للجميع 🗣️ pic.twitter.com/vlpWTPsuXD — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

هداف كأس آسيا 2019 قال : "نمتلك دوافع كبيرة للفوز والتتويج بكأس الأمير وهي مباراة ستكون تاريخية لأنها ستقام في استاد الوكرة المونديالي للمرة الأولى".

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وتعليقًا على التنافس بين نجوم المنتخب القطري في الفريقين، قال: كلنا أصدقاء وزملاء وبيننا تنافس شريف، كل لاعب يسعى لمصلحة فريقه خاصة في مثل هذه المناسبات الغالية علينا جميعًا وهي كأس الأمير.