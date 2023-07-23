المعاناة تتواصل .. مدرب جديد يرفض الأهلي!

الأهلي مازال دون مدربًا حتى الآن

يسير الأهلي بخطى ثابتة وجيدة في تعاقداته مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن التعاقد مع مدرب جديد هو العقدة الحقيقية التي يعاني منها الفريق.

الأهلي كان قد فاوض عدد من المدربين من قبل، آخرهم كان الإيطالي لوتشيانو سباليتي، الذي رفض عرض الراقي بسبب مطالباته المالية الكبيرة.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو إلى المدرب البرتغالي ماركو سيلفا رفض عرضًا من النادي الأهلي، من أجل تدريبه بداية من الموسم المقبل.

وأوضح رومانو أن العرض المقدم من الأهلي كان لمدة عامين، وبمقابل 40 مليون يورو، ولكن المدرب البرتغالي فضّل الاستمرار مع فريقه فولهام الإنجليزي.

وبذلك يتلقى الأهلي صدمة جديدة على صعيد المدربين، ليواصل سعيه الفترة القادمة، نحو التعاقد مع مدرب جديد، ليقود الفريق خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.