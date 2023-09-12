بعد المطالبات الجماهيرية .. قيود سعودية جديدة "تصعب" إقالة جيسوس ونونو سانتو من الهلال والاتحاد!

ما هي هذه القيود السعودية الجديدة المفروضة على الأندية؟!

SHAHID

استحدثت المملكة العربية السعودية، ضمن قراراتها الثورية في القطاع الرياضي، لجنة جديدة، برئاسة عبد العزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الشباب.

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السعودية شهدت ثورة كبرى في القطاع الرياضي؛ بالتزامن مع التعاقد مع أبرز نجوم العالم؛ في مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والساحر البرازيلي نيمار دا سيفا جونيور، والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تم استحداث لجنة استدامة مالية مُستقلة، برئاسة المسعد، وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة المحترفة.

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وكشفت الصحيفة، عن أنه من مهام اللجنة، رفض إقالة أي مدرب في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذا كان هذا القرار، سيُحمّل الأندية، أعباءً مالية كبيرة.

أيضًا.. ستقوم لجنة الاستدامة المالية، بدراسة أي طلب من الأندية، بفسخ عقود اللاعبين؛ لمعرفة مدى الجدوى من هذا القرار، والتبعات المالية المرتبطة به؛ حيث سيكون لها أحقية الرفض.

جماهير الهلال، طالبت خلال الأيام الماضية، بإقالة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بينما ناشد عشاق الاتحاد، مجلس إدارة ناديهم، باتخاذ نفس القرار، مع البرتغالي الآخر نونو سانتو.

والآن وبعد استحداث هذه اللجنة؛ فإن تنفيذ طلبات الجماهير الهلالية والاتحادية، واتخاذ قرار إقالة جيسوس وسانتو، لن يكون بالسهولة التي يتوقعها البعض.

SHAHID