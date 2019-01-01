المصري يفكر في عدم إذاعة مبارياته بالدوري

إدارة المصري تهدد بعدم إذاعة باقي مباريات الدوري بسبب المشاكل مع الشركة الراعية

فيسبوك تويتر بلال محمد

يفكر مجلس إدارة النادي المصري البور سعيدي، برئاسة سمير حلبية عدم إذاعة باقي مباريات الفريق في الدوري المصري.

وقال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة الفريق، في تصريحات إذاعية: "هناك تفكير قوي داخل المجلس، بعدم إذاعة مبارياتنا في الدوري، لحين التزام الشركة الراعية بالعقود".

وواصل: "لقد تحملنا الكثير، والتزمنا مع شركة بريزنتيشن، ولكن لا نعلم سبب عدم التزام الشركة ورئيسها محمد كامل، لا نعلم فيما يفكر".

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وأكمل: "نحن مرتبطون بالالتزامات مع اللاعبين والأندية، لا بد أن يكون هناك احترام للعقود، ولكن لا نعلم لماذا يهرب رئيس الشركة من اتصالاتنا".

ويستعد المصري لمواجهة نظيره مصر المقاصة، مساء الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

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الجدير بالذكر أن المصري يحتل المركز السابع من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بعد لعب 20 مباراة.