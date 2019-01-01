المصري: سعر إسلام عيسى للأهلي أو بيراميدز سيتخطى الـ 50 مليون

إدارة المصري تحدد سعر اللاعب بعد صراع الأهلي وبيراميدز

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة المصري البور سعيدي، أن سعر إسلام عيسى لاعب الفريق سيتخطى الـ 50 مليون جنيه.

وقال الخولي في تصريحات إذاعية: "إسلام عيسى لم ينضم للأهلي حتى الآن، بيراميدز دخل في سباق التعاقد مع اللاعب".

وتابع: "مجلس الإدارة يدرس العرضين بما فيه المصلحة للنادي، ورغبة اللاعب في الانضمام إلى أي من الفريقين".

وواصل: "حددنا سعر اللاعب وسيتخطى الـ 50 مليون هو لاعب كبير، وهذا السعر يأتي بعدة معايير منها مدى إمكانية إجراء صفقات تبادلية وغيرها".

الأهلي ينفي دخوله في مفاوضات مع النادي المصري لضم إسلام عيسى 🔴



هل يستحق اللاعب الانضمام للنادي الأهلي؟ ⚽️ pic.twitter.com/BhMW2lLKz8 — جول مصر (@goaleg) June 13, 2019

وانضم إسلام عيسى إلى الفريق البور سعيدي في يناير 2018، قادماً من النصر في صفقة كلفت خزائن النادي 10 مليون جنيه.