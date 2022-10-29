المصائب لا تنتهي في برشلونة.. إصابة جارسيا وكوندي في مواجهة فالنسيا!

الإصابات في خط الدفاع تلاحق تشافي

نشر نادي برشلونة بيانًا يوضح فيه ما تعرض له لاعبه إريك جارسيا في مواجهة فريق فالنسيا، حيث كان قد أصيب النجم الإسباني وغادر أرض الملعب في الدقيقة 42 لحساب ماركوس ألونسو.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "يشعر لاعب الفريق الأول إريك جارسيا ببعض الانزعاج في المنطقة الأربية من فخذه الأيسر. الاختبارات معلقة لمعرفة المدى الدقيق للإصابة".

فيما خرج جول كوندي أيضًا من اللقاء مصابًا في الدقيقة 74، ودخل مكانه اللاعب المخضرم جيرارد بيكيه، حيث وقع الفرنسي على أرض الملعب وكان يلمس فخذه الأيسر.

لكن كوندي شوهد في مقطع فيديو قد نشر وهو يسير خارج الملعب على قدميه بصورة طبيعية، مما يوضح أن الإصابة قد لا تكون قوية للدرجة.

أنباء إصابات المدافعين تأتي بمثابة الخبر السيئ للمدرب تشافي، الذي يخسر بالفعل خدمات رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن في مركز قلب الدفاع.

وكان تشافي قد تحدث بعد اللقاء عن الإصابات، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لقد اختصر كوندي الموعد المحدد للعودة وهو أمر طبيعي. لقد قمنا بتعزيزه، ويبدو أنه شعور قوي بعدم الراحة ونأمل ألا تكون إصابة. يبدو أن إريك أيضًا لا يعاني من إصابة".