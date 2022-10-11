المصائب لا تتوقف.. ليفربول يفقد 3 عناصر أساسية قبل موقعة مانشستر سيتي

الأمور تتصعب على كلوب قبل مواجهة مانشستر سيتي

يبدو أن ليفربول سيعاني للغاية في الفترة المقبلة بصورة أكبر مما يحدث معه في الوقت الحالي، حيث أن المشاكل التي تصيب كتيبة المدرب يورجن كلوب لا تنتهي.

فمع دخوله في فترة صعبة من الموسم قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، يؤكد "جول" أن الريدز سوف يتعرض لفقدان أكثر من لاعب في القوام الأساسي بسبب الإصابات.

ماذا حدث؟

في مواجهة آرسنال الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها ليفربول بنتيجة 3-2، لم تكن أكبر مشاكل كلوب هي التعثر أمام الجانرز.

لكنه فقد يومها خدمات لويس دياز حيث تعرض لإصابة عضلية خرج على إثرها من أرض الملعب، ولم تتوقف المشاكل عند الكولومبي فقط.

بل أصيب أيضًا ترنت ألكساندر آرنولد في الكاحل بعد تدخل قوي مع جناح فريق آرسنال جابرييل مارتينيلي.

Getty/GOAL

وضمت قائمة الغيابات أيضًا المدافع جويل ماتيب الذي أصيب في ربلة الساق، ومن المتوقع أن يغيب الكاميروني عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وبالطبع لن يتواجد هذا الثلاثي في مواجهة رينجرز غدًا، أو في مباراة مانشستر سيتي يوم الأحد القادم على ملعب أنفيلد.

ولكن سيتواجد إبراهيما كوناتي وجو جوميز في قلب الدفاع والظهير الأيمن، ومن المتوقع أن يشارك ديوجو جوتا في مركز الجناح الأيسر.