المصائب لا تتوقف عن الهطول على ليفربول .. نجم الريدز يغادر منتخب بلاده مصابًا!

الإصابة تضرب نجم ليفربول...

ودع ليفربول، كأس الاتحاد الإنجليزي، من ربع النهائي مساء أمس الأحد أمام مانشستر يونايتد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب اولد ترافورد.

وشهد اللقاء مشاركة داروين نونيز، مهاجم الريدز بشكل كامل في اللقاء الذي امتد إلى الأشواط الإضافية، ولكن فجر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، مفاجأة بشأن إصابة مهاجم فريقه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن نونيز، خرج من قائمة منتخب بلاده أوروجواي، في فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب إصابته بتمزق في أوتار الركبة، وفقًا لما ذكره المدرب كلوب.

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وكان كلوب قد قال في تصريحات لشبكة "بي بي سبورت" عقب اللقاء: "الآن سيشارك اللاعبون لتأدية الواجب الوطني مع منتخباتهم، ونأمل أن يعودوا بصحة جيدة".

وأضاف: "في مباراة مانشستر، شعر لويس دياز بإصابة في الفخذ، وعانى داروين نونيز في أوتار الركبة، وأصيب جاكبو بالتواء في الكاحل".

وأشار التقرير إلى أن خروج نونيز صاحب الـ 24 عامًا، من قائمة منتخب بلاده جاء بالاتفاق بين المنتخب وليفربول، لإراحة اللاعب وعدم تفاقم إصابته خاصة وأنه عانى من بعض المشاكل على مستوى الركبة هذا الموسم.