المصائب لا تأتي فرادى.. نجم برشلونة يغادر الكلاسيكو على نقالة!

مصائب برشلونة تتواصل...

استمرت مصائب برشلونة، أثناء الشوط الأول من كلاسيكو الكرة الإسبانية، امام ريال مدريد، في قمة مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، بإصابة نجم وسط الفريق.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إذ افتتح كريستينسن التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة السادسة برأسية، قبل أن يتعادل فينيسيوس جونيور، لأصحاب الأرض من علامة الجزاء في الدقيقة 18.

وقبل نهاية الوقت الإضافي للشوط الأول، بلحظات سقط فرينكي دي يونج، لاعب الفريق الكتالوني، على أرضية الملعب بعد تدخل مع فالفيردي لاعب ريال مدريد، ولم يتمكن اللاعب الهولندي من استكمال المباراة وغادر الملعب محمولًا على نقالة، ليشارك بيدري بدلًا منه.

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وبحسب جمال جبلي مراسل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" فإن إصابة دي يونج، قد تكون سببًا في نهاية موسمه مع الفريق الكتالوني، خاصة أنها الإصابة الثالثة التي يتعرض لها في نفس المكان هذا الموسم.