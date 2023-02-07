المصائب لا تأتي فرادى.. مانشستر سيتي ينتظر رحيل جوارديولا

أزمة جديدة بمانشستر سيتي بسبب انتهالك القواعد!

تنتظر إدارة مانشستر سيتي طلب المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بالرحيل عن الفريق قريبًا، بعد أزمات النادي الأخيرة مع رابطة الدوري الإنجليزي.

وبعد تحقيق استمر أربع سنوات أجراه الدوري الإنجليزي، وُجد مانشستر سيتي منتهكًا 100 قاعدة من قواعد البريميرليج، ويتم التحقيق في الأمر لتحديد العقوبات الواقعة عليه.

وفي حال انتهاء التحقيق في الأمر، فقد يتم خصم نقاط من مانشستر سيتي أو هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تلك العملية ستتخذ عدة سنوات لحين اكتمالها.

ووفقًا لصحيفة ذا أثليتيك، فإنّ جوارديولا قد يغادر مانشستر سيتي في حال اتهامه من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، ولن تمنعه أي شروط في عقده من الرحيل.

وقد صرح جوارديولا بالفعل سابقًا، أنه قد يبتعد عن السيتي إذا ثُبت اختراقهم للقواعد المالية، حيث قال:" أبلغتهم، إذا كُذب عليّ، في اليوم التالي سأكون بالخارج".

الجدير بالذكر، أنّ مانشستر سيتي أعلن في نوفمبر الماضي، تجديد عقد جوارديولا لعامين إضافيين، لينتهي عام 2025.