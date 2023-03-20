المصائب لا تأتي فرادى .. بيدري مهدد بالغياب عن كلاسيكو كأس الملك ضد ريال مدريد

إصابة جديدة لنجم برشلونة

تعرض بيدري، نجم فريق برشلونة لإصابة جديدة في أوتار الركبة قد تبعده لوقت أطول عن الفريق بالفترة المقبلة.

وكان لاعب برشلونة الشاب على وشك العودة إلى الفريق وشفائه من الإصابة وتدرب مع برشلونة يوم الجمعة الماضي ولكن تعرض لإصابة مجددًا.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" يواجه الإسباني الآن خطر الغياب عن مباراة الإياب في مواجهة برشلونة بكأس الملك أمام ريال مدريد يوم 5 أبريل المقبل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا خارج تشكيلة الفريق منذ فبراير الماضي بعد إصابته في أوتار الركبة ضد مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي.

واعتمد برشلونة على فرانك كيسي وسيرجي روبرتو ليحل محل بيدري في تشكيلته.

وتعرض بيدري الآن لإصابتين طويلتين في عدة مواسم حيث عانى من مشاكل في أوتار الركبة في الجزء الأول من موسم 2021-2022، الإسباني ليس اللاعب الوحيد في تشكيلة تشافي الذي غاب عن الملاعب طويلًا بسبب الإصابة حيث تعرض قلب الدفاع رونالد أراوجو لإصابة أمام مدريد في نهاية الأسبوع.

ويأمل بيدري إلى العودة لمستواه الكاملة قبل 5 أبريل عندما يواجه برشلونة ريال مدريد في محاولة الحفاظ على تقدمه بنتيجة 1-0 في مواجهة الذهاب بنصف نهائي بطولة كأس الملك.