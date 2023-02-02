المصائب تُطارد ألفيش .. بوماس يطالب البرازيلي بتعويض مليوني!

المصائب تواصل مطاردة داني ألفيش..

يبدو أن المصائب ستواصل مطاردة البرازيلي داني ألفيش، نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، المسجون احتياطيًا على خلفية اعتداء جنسي مزعوم على فتاة في 30 ديسمبر الماضي في أحد الملاهي الليلية في مدينة برشلونة.

نادي بوماس المكسيكي، الذي كان يلعب ألفيش في صفوفه قبل انفجار القضية، أعلن طرد اللاعب من صفوفه بأثر فوري عقب الكشف عن التفاصيل الصادمة لها.

لكن يبدو أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، حيث كشفت صحيفة "UOL" البرازيلية أن نادي بوماس يطلب الآن من ألفيش تعويضًا قدره مليون دولار أمريكي مبدئيًا، لخرقه شروط السلوك التي يتضمنها عقده مع النادي، والذي وقعه في يوليو 2022.

الصحيفة البرازيلية تمكنت من الوصول إلى البريد الإلكتروني الذي أرسله نادي بوماس إلى ألفيش، ويتضمن تذكيره ببنود عقده، ومخالفته لها.

البريد الإلكتروني الذي أرسله بوماس إلى ألفيش يشير إلى فقرات محددة يمكن أن يعاقب عليها اللاعب نتيجة أفعاله خارج الملعب، ومن بين هذه الحالات تبرز مشاركة اللاعب "في أي فضيحة تنشر على الملأ" و"في أي فعل يعتبر جريمة وفقًا لتشريعات الدولة التي وقعت فيها"، والأخيرة تتطلب تغريم اللاعب ماليًا.

وجاء في الرسالة: "بالنسبة للانتهاكات الخطيرة للغاية من قبل اللاعب، بموجب الشروط المنصوص عليها في البندين الرابع عشر والخامس عشر من العقد، يكون اللاعب ملزمًا بشكل غير قابل للاستئناف بتعويض النادي عن دفع التعويض المنصوص عليه في البند الرابع عشر من العقد، بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي صافية، أي معفية من جميع الضرائب أو المقتطعات ".

البريد الإلكتروني المذكور أكد أن بوماس يحتفظ بالحق في اتخاذ كل إجراء ممكن أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم أو أي اختصاص قضائي آخر ذي صلة، للمطالبة بالتعويض المتفق عليه والذي يتضمن البند الخامس عشر من العقد.