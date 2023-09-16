المصائب تتوالي على بوجبا بعد قضية المنشطات .. خطوة مرتقبة مرعبة من يوفنتوس حول مستقبله

فترة صعبة على النجم الفرنسي...

يعيش بول بوجبا، لاعب يوفنتوس، مرحلة صعبة بعد ثبوت تعاطيه المنشطات، وإيقافه من قبل رابطة الدوري الإيطالي، لحين نهاية التحقيقات.

وكان النجم الفرنسي، قد سقط في اختبار المنشطات عقب مباراة أودينيزي هذا الموسم، والتي جاءت العينة تحمل نسبة عالية من هرمون التستوسترون، مما تسبب في إيقاف اللاعب.

ومن جانبه ألمح كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أن إدارة فريقه تدرس مصير بوجبا، والذي سيتحدد بعد نتيجة العينة الثانية، وتفكر الإدارة في التخلي عن اللاعب وفسخ عقده في حال ثبوت تناوله المنشطات.

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وقال جيونتولي في تصريحات نقلتها شبكة "DAZAN": "إن الوضع غير سار، نحن ننتظر نتيجة الاختبار الثانية، ثم سنقرر مع ممثلي اللاعب ما يتوجب علينا فعله في الفترة القادمة".

وكان بوجبا قد عاد إلى يوفنتوس من جديد، بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، بعقد يمتد مع البيانكونيري إلى أربع سنوات سيحصل خلالهم على 10 مليون يورو سنويًا.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن يوفنتوس بالفعل وضع قائمة بأسماء اللاعبين المرشحين لخلافة بوجبا في الفريق، في حال فسخ عقده مع الفريق وعلى رأسهم توماس بارتي لاعب آ