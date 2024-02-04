المصائب تتوالى على ريال مدريد .. إصابة نجم الملكي بنهاية الديربي!

المصائب لا تأتى فرادى على ريال مدريد...

استمرت المشاكل على ريال مدريد، في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها التعادل مع أتلتيكو مدريد، في الديربي، قبل أن تكشف التقارير الصحفية عن إصابة جديدة داخل صفوف الميرينجي.

وسقط ريال مدريد، في فخ التعادل أمام أتلتيكو مدريد، بهدف لكل فريق في الوقت القاتل من عمر اللقاء الذي جمع بينهما لحساب مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وكشف الصحفي " ماريو كورتيجانا" أن إدوارد كامافينجا، تعرض إلى إصابة في مباراة الفريقين، جعلته يغادر الملعب في نهاية اللقاء وقد ظهرت عليه علامات ألم شديد.

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وقد نشر كورتيجانا، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" قد ظهر فيه اللاعب الفرنسي، وهو يخرج من الملعب عقب نهاية المباراة، وبجواره الطاقم الطبي للميرينجي.

وفي سياق متصل طمأن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، جمهور فريقه على إصابة اللاعب الفرنسي، وخرج في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، وقال فيها: "كامافينجا تعرض إلى ضربة، وإنه بخير".