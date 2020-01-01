المصائب لا تأتي فرادى.. لاعب جديد في ريال مدريد يصاب بكورونا

الأمور ليست على ما يرام..

يبدو أن الأيام المقبلة لن تكون هيّنة لريال مدريد، فبحسب ما كشفته الصحافة الإسبانية، ثبتت إصابة أحد لاعبي النادي الملكي بفيروس كورونا في اختبارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع إنتر في منتصف هذا الأسبوع ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وينص بروتوكول اليويفا على خضوع الأندية لفحوصات كورونا قبل المباراة بيوم أو يومين.

وبحسب المُعلن، فأتت نتيجة فحوصات أحد اللاعبين - لم يُعلن عن اسمه - إيجابية، على أن يخضع لفحص ثانٍ في الساعات المقبلة للتأكد من إصابته من عدمها.

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إذا ما أتت الفحوصات الجديدة غير سلبية، فحينها سيتمكن هذا اللاعب من المشاركة بصورة طبيعية أمام النيراتزوري، وذلك وفقًا للبروتوكول الصحي المتبع من الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد على ضرورة وجود مسحتين إيجابيتين.

الآن جميع لاعبي ريال مدريد يخضعون لفحوصات كورونا خشية أن يكون أحدهم قد التقط العدوى من اللاعب المصاب، وفي انتظار مسحة جديدة تطمئن الجميع عن صحة قائمة زين الدين زيدان اليوم الأحد.

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بشكلٍ عام، يُعاني ريال مدريد من تفشٍ لكورونا على صعيد فرق الشباب، حيث تم إلغاء مباراة فريق الكاستيا الأخيرة في الدرجة الثالثة بعد اكتشاف ثلاث حالات مصابة بهذا الوباء بكتيبة راؤول جونزاليس.

الجدير بالذكر أن زيدان يواجه مشاكل عديدة بسبب الإصابات مؤخرًا وتحديدًا في الجبهة اليُمنى بعد إصابة ناتشو ودانييل كارباخال وعدم جاهزية ألفارو أودرويوزولا، إلى جانب إصابة الخيار الأخير لوكاس فاسكيز بإجهاد في العضلات بعد مباراة قادش الأخيرة.

كما تجدر الإشارة إلى أن مباراة إنتر لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للميرينجي بعد الهزيمة في الجولة الأولى على يد شاختار ثم التعادل المفاجئ مع بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لكل فريق في ألمانيا.