المشروع قائم رغم التعقيدات .. جوان لابورتا يخطط لتجديد عقود تشافي وماتيو أليماني

جوان لابورتا يريد تعزيز أركان مشروعه لتجديد برشلونة بالشكل الأمثل..

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أنه سيبدأ اتصالاته مع تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" للتفاوض بشأن تجديد عقده مع الفريق، مباشرة بعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في قمة الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

لابورتا، وحسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عبر عن رغبته في أن يمدد المدرب عقده، بغض النظر عما إذا حقق الفريق ألقابًا كبرى بنهاية الموسم أو لا.

وأكد لابورتا رضاه التام عن عمل المدرب، وأنه يستحق أن يشعر بالهدوء والثقة بشأن المستقبل، حيث قال: "علينا أن نجدد له لأنه خاطر بشكل شيء، هو يعرف المنزل ويدافع عن أسلوب برشلونة الأصيل".

فكرة لابورتا تتمثل في تقديم تجديد عقد تشافي لمدة عام واحد، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو 2024، وبهذه الطريقة سيكون أمام تشافي موسمين لمواصلة التقدم في مشروع لإنشاء فريق بطل للنادي الكتالوني.

ويملك برشلونة فرصة قوية للفوز بالثلاثية المحلية هذا الموسم، حيث حصد بالفعل لقب كأس السوبر الإسباني، وإذا حقق الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو فيمكنه التقدم بفارق 12 نقطة وحسم لقب الدوري عمليًا.

كما أن برشلونة حقق الفوز على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف دون رد، ولديه قدم بالفعل في النهائي الآن.

ومع رغبة لابورتا في تجديد عقد تشافي، فقد أكدت "سبورت" أيضًا أن رئيس برشلونة يخطط لبدء التفاوض مع ماتيو أليماني مدير كرة القدم لتجديد عقده مع النادي.

لابورتا يرى أن أليماني شخصية أساسية في النادي وفهم بالفعل كل ما يدور في أروقته خلال العامين الماضيين، ويريد رئيس برشلونة أيضًا تمديد عقده لمدة عام آخر، كما في حالة تشافي، ينتهي عقد أليماني في يونيو 2024.

هدف لابورتا الرئيسي هو أن يكون تشافي مدربًا للفريق حتى نهاية فترة ولايته في يونيو 2026، من أجل المزيد من الاستقرار، وهو ما ينطبق أيضًا على أليماني.