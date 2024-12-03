بعد رسالته الدينية على شارة دعم المثلية .. الاتحاد الإنجليزي يحسم مصير نجم كريستال بالاس

تذكير بلوائح البطولة

أثار المدافع الإنجليزي مارك جيهي لاعب كريستال بالاس، حالة كبيرة من الجدل، بسبب الرسالة التي حملتها "شارة الكابتن" الخاصة به خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد الأخيرة.

الجولة الماضية من البريميرليج شهدت حملة من البطولة لدعم المثليين، عن طريق ارتداء قادة الفرق لشارة كابتن وعليها ألوان "قوس قزح"، ليقوم جيهي بوضع عبارة "أنا أحب اليسوع" على شارته في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع الماكبايز بهدف لكل فريق.

الصحفي "مارتن زيجلر" من صحيفة "تايمز" البريطانية، قال إن الاتحاد الإنجليزي قرر عدم معاقبة مدافع بالاس بسبب وضعه هذه العبارة الدينية المذكورة.

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وفي سياق متصل قالت تقارير أخرى إن الاتحاد سيتواصل مع الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 24 وناديه، وذلك للتذكير بأن الرسائل الدينية محظورة تمامًا على أي شيء يخص الأشياء والملابس المستخدمة في البريميرليج.

ويأتي ذلك وفقًا لقاعدة "A4" التي تحظر ظهور أي رسالة دينية على أي قطعة من الملابس أو أحذية كرة قدم أو اللوائح الإعلانية المستخدمة في أي بطولة تابعة للاتحاد.

جدير بالذكر أن حملة دعم المثليين في البريميرليج تستمر من 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، وهو ما يجعل الجميع في حالة ترقب لما سيفعله جيهي في مباراة كريستال بالاس مع إبسويتش تاون مساء اليوم، الثلاثاء في جولة جديدة من الدوري الإنجليزي.