وجهة نظر جديدة..

أصدرت هيئة تفتيش وزارة العمل والضمان الاجتماعي تقريرًا يصف فيه خروقات انتهاك من الاتحاد الإسباني لكرة القدم فيما يتعلق بقضية روبياليس الشهيرة، وقصة القبلة التي كان ضالعًا فيها مع اللاعبة جينيفر هيرموسو.

التقرير الذي يلقي اللائمة على الاتحاد الإسباني يستند إلى لعدم وجود خطة مساواة مناسبة للقوانين المعمول بها في هذه الملفات، أو بروتوكول التحرش الجنسي أو التمييز على أساس الجنس، وهو أمر أساسي لتقليل خطر التحرش والعنف الجنسيين في الوظائف التي تشغلها النساء جنبًا إلى جنب مع الرجال.

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وقالت يولاندا دياز وزيرة العمل والاقتصاد الإسبانية في تصريحات تليفزيونية بعد تقرير وزارتها إن الاتحاد الإسباني "أرسل بطلات العالم دون خطة مساواة وأو بروتوكولات للتحرش في أماكن عملهم، وهذا خطير للغاية".

خطط ولوائح المساواة على أساس الجنس إلزامية في قانون العمل الإسباني حين يكون هناك شركة أو أصحاب عمل يشمل 50 موظفًا فأكثر، بينهم رجال ونساء، وإلا تطبق لوائح مالية لوجود خروقات عند هذه المؤسسة التي لا تلتزم بهذه اللوائح.

كما أشار البيان الرسمي إلى أن هناك حزمة من الأندية التي صنفت كخارقة لهذه اللوائح، أهمها برشلونة وإسبانيول، بينما هناك أندية أخرى تم مدح نظامها المتعلق بالمساواة وعلى رأسها ريال مدريد وإشبيلية.