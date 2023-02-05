المسحل يُوضح قانونية مشاركة كنو ويرد على مزاعم عدم دعم الهلال

المسحل يدعم الهلال في مونديال الأندية

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قانونية مشاركة محمد كنو رفقة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، وأيضًا موقفه من دعم الهلال بمونديال الأندية.

وقال المسحل خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "هناك احتجاج رفع ضد أهلية مشاركة اللاعب كنو، ولجنة الانضباط أعلنت عن رفضه، والواضح أن القضية لم تُغلق بعد ولا أستطيع التعليق على قضية منظورة أمام القضاء".

وتابع: "ولكن نحن نظرنا كاتحاد كرة قدم، أن مشاركة كنو معنا في كأس العالم نراها نظامية، واليوم لا بد أن نحترم انتهاء اللجان القضائية عملها وإعلان قرارها".

واستطرد قائلًا: "الاتحاد الإسباني أو البرازيلي لم يتحدث عن ريال مدريد أو فلامنجو بعد مشاركتهم في كأس العالم للأندية".

واختتم المسحل تصريحاته قائلًا: "نحن نتمنى التوفيق لأي فريق يمثلنا خارجيًا، والهلال يمثلنا في كأس العالم للأندية، ولن نبخل بأي دعم لأي فريق سعودي يطلب ذلك، وسأتواجد في مباراة فلامنجو لمؤازرة الفريق الأزرق".