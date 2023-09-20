بعد المستوى السيء وفيديوهات الخيانة .. إصابة نيمار وهذه حالته!

الأحداث تتسارع حول نيمار جونيور داخل نادي الهلال

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عاش الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، 3 أيام ماضية من أسوأ ما يكون؛ وذلك بعد بدايته الأكثر من رائعة مع قلعة الزعيم.

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نيمار شارك "بديلًا" في فوز الهلال على نادي الرياض (6-1)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن يلعب الـ90 دقيقة كاملة، ضد نافباخور الأوزباكي.

لكن.. الساحر البرازيلي تعرض لـ"انتقادات" عنيفة؛ بسبب مستواه السيء أمام نافباخور، قبل أن يتم نشر فيديوهات خلال الساعات الماضية؛ تظهر اللاعب وهو في أحد الملاهي الليلية بمدينة برشلونة الإسبانية، مع فتاتين؛ حيث تعود الواقعة إلى 3 شهور سابقة، وسط مزاعم بخيانته لصديقته برونا بيانكاردي.

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ومن ناحيتها.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، تعرض نيمار جونيور لـ"الإصابة"، على خلفية مباراة الفريق الأول بنادي الهلال، مع نافباخور، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

وكشفت الصحيفة، عن معاناة نيمار البالغ من العمر 31 سنة، من كدمة، واصفة إياها بـ"البسيطة" وغير المقلقة؛ دون الكشف عن موقفه من مواجهة ضمك القادمة.

وأشارت إلى أن نجم نادي الهلال، اختار ريكاردو روزا؛ لإعادة تأهيله بدنيًا وعلاجه من الإصابات؛ حيث أصبح يرافقه بشكل مستمر، منذ الانتقال إلى الملاعب السعودية، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن الهلال، سيحل ضيفًا في السادسة من مساء غدٍ الخميس، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

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