المستقبل في خطر .. عمر السومة ورئيس العربي يُثيران الذعر في الأهلي

تامر أبو سيدو
Omar Al Somah - Arabi 2023alarabi_club Twitter
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المهاجم السوري يلعب مع الفريق القطري معارًا من نظيره السعودي

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عاش عمر السومة ليلة سعيدة مساء أمس مع العربي القطري، ذلك حين قاده للفوز بكأس الأمير عقب غياب دام 30 عامًا، وقد سجل المهاجم المعار من الأهلي هدفين في اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه 3-0 على حساب السد.

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المهاجم السوري أدلى بتصريحات حول مستقبله عقب اللقاء أثارت الذعر في الأهلي الذي يأمل في استعادة مهاجمه الموسم القادم خاصة بعدم عودته رسميًا لدوري المحترفين السعودي، خاصة في ظل منعه من قيد لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات القادمتين.

السومة الذي كان قد أكد عودته للأهلي تراجع فيما يبدو وبدأ يُعيد حساباته، إذ أبقى الباب مفتوحًا للبقاء في الدوري القطري، بقوله "لا أعلم ما الذي يحمله المستقبل لي، أتمنى الخير سواء عدت للأهلي أو بقيت هنا مع العربي".

أضاف "مررت بموسم صعب جدًا وضغوطات كبيرة مع الأهلي، وصلت إلى هنا منتهي نفسيًا تمامًا ولكن النادي والبيئة والجميع ساعدني على العودة والنجاح من جديد".

من جانبه، صب الشيخ تميم بن فهد آل ثاني رئيس النادي العربي المزيد من البنزين على نار الأهلاوية، إذ أكد في تصريحاته لقناة الكأس القطرية عقب التتويج بكأس الأمير أنهم سيسعون للحفاظ على السومة للموسم القادم، مشيرًا إلى أن ناديه سيبدأ المفاوضات مع الأهلي حول ذلك.

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