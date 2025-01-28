إلى المستشفى مرة أخرى.. أندرياس كريستنسن يواصل النحس بإصابة جديدة!

الدولي الدنماركي يمر بواحد من أسوأ مواسمه

أخبار سيئة لبرشلونة ومدافعه أندرياس كريستنسن، إذ عاد الدنماركي إلى الإصابة مرة أخرى، رغم أنه كان قد عرف الطريق إلى قوائم مباريات الفريق الكتالوني مؤخرًا.

فقد أعلن برشلونة صباح الثلاثاء أن الدولي الدنماركي أصيب خلال تدريبات الأمس وكشفت الاختبارات أنه يعاني من مشكلة في باطن القدم اليمنى وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا.

عانى المدافع الدنماركي من سوء الحظ مع الإصابات هذا الموسم حيث عاد إلى الفريق قبل عشرة أيام فقط، ضد خيتافي، بعد خمسة أشهر من الغياب عن الملاعب.

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ولم يكن لدى كريستنسن الوقت للعب دقيقة واحدة مع برشلونة، كان على مقاعد البدلاء في الكوليسيوم ضد خيتافي، وكذلك ضد بنفيكا وضد فالنسيا.

الوقت المقدر لغيابه هو الآن ثلاثة أسابيع، لذلك، سيغيب كريستنسن عن المباريات الخمس المقبلة على الأقل للكتالونيين: مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا، مباراة كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا؛ ومباريات الدوري الإسباني ضد ألافيس وإشبيلية ورايو فاييكانو.