أخطر من مجرد كدمة .. بفيديو داخل المستشفى الهلال يكشف حجم إصابة سالم الدوسري بعد سقوطه المروع أمام الرائد

هل يغيب التورنيدو عن المنتخب السعودي في خليجي 26؟ كشف جديد يحدد موقفه..

كشف نادي الهلال السعودي بشكل رسمي عن حجم إصابة قائده سالم الدوسري بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة الرائد، أمس السبت.

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التورنيدو كان قد شارك أساسيًا أمام الرائد بالأمس، قبل أن يسقط بشكل مروع خلال كرة مشتركة في الدقيقة 67، ليفقد وعيه قبل تدخل الجهاز الطبي ومن ثم نقله إلى أحد المستشفيات.

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ورغم أن الفحوصات الأولية طمأنت الجماهير على أن ما تعرض له القائد ما هو إلا كدمة في الوجه إلا أن الأشعة أثبتت عكس ذلك..

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الهلال أعلن بشكل رسمي تعرض الدوسري لـ"كسور خفيفة في الوجه"، على أن يخضع لكشف آخر خلال الساعات القادمة لتحديد الخطة العلاجية المناسبة له.

ولم يكشف الزعيم المزيد عن موقف اللاعب من خوض منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 26" مع المنتخب السعودي، المقرر انطلاقه في الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري.

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يذكر أن مواجهة الهلال والرائد أمس السبت، انتهت بفوز بشق الأنفس للزعيم بنتيجة (3-2)، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة، فيما يحل الرائد في المركز الـ12 بـ14 نقطة.