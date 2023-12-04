المزيد من المصائب في الانتظار .. رسميًا برشلونة يكشف عن تفاصيل إصابة مدافعه!

النادي الكتالوني يصدر بيانه!

أعلن نادي برشلونة عن حالة لاعبه إينييجو مارتينيز الذي تعرض للإصابة خلال الإحماء قبل مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد خلاله أن اللاعب شعر بعدم راحة قبل المباراة، وتم فحصه اليوم عن طريق الخدمات الطبية للفريق.

برشلونة أعلن أن إصابة اللاعب عضلية، لكنه لم يعلن عن فترة غيابه المحتملة، حيث أصيب في وقت حساس للغاية من الموسم الطويل.

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لكن صحيفة "سبورت" ذكرت أن اللاعب لن يكون قادرًا على المشاركة مع برشلونة فيما تبقى من مباريات لهذا العام، وأن عودته ستكون في يناير على الأرجح، لكن أمامه فرصة للتواجد أمام ألميريا في 20 ديسمبر.

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جدير بالذكر أن برشلونة يلعب أمام جيرونا ورويال أونتريب خلال أيام، قبل أن يواجه فالنسيا في الدوري الإسباني، لكن الصحيفة كذلك تؤكد أن تشافي سيسعى لإراحته سعيًا للاستعانة به في كأس السوبر الإسبانية.