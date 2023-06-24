النادي الكتالوني لا يضيع فرصة!

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد نجح في إتمام العديد من الصفقات الخاصة بالرعاية خلال الفترة القليلة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "ريليفو"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني قد تعاقد مع راعٍ جديد أصبح هو الراعي الرسمي لمشروبات الطاقة في النادي.

كما أتم عقد رعاية مع عملاق التكنولوجيا "فيليبس"، بالإضافة إلى عدة رعاة آخرين على أن يتم تفعيل تلك العقود مع الموسم الجديد.

أحد هؤلاء الذين انضموا لقائمة رعاة برشلونة هو شركة "برايم" التي ترعى آرسنال الإنجليزي ومسابقات الـ UFC أيضًا، لكن لم يتم الكشف عن القيمة الخاصة بالعقود الجديدة.

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني ماديًا بشكل واضح في الأشهر الأخيرة، وبسبب ذلك يواجه مشاكل عديدة في سوق الانتقالات.