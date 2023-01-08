المزيد من الأموال .. عرض رعاية لأكمام قميص برشلونة!

أموال جديدة تقترب من خزانة برشلونة!

حصل نادي برشلونة على معلن جديد من أجل ضخ بعض الأموال خلال الفترة القادمة من خلال وضع إعلانات على كُم قميص الفريق الأول لكرة القدم.

كُم قميص فريق برشلونة الأول هو أحد الأصول التي حاول النادي استغلالها لتحقيق أرباح من الناحية الإقتصادية، وحصل النادي على العديد من المقترحات من الشركات المختلفة ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على أي شيئ وبالتالي يظل الكُم خاليًا منذ أن انتهى التعاقد مع شركة "Beko"، في اتفاقية وصلت ل19 مليونًا سنويًا بين عامي 2017 و 2021.

أحدث شركة مهتمة بالإعلان على كُم قمصان النادي هي شركة "Philips" ، وهي شركة هولندية معروفة متخصصة في التكنولوجيا وخاصة معدات الصوت والصورة، بالإضافة إلى مجال أجهزة الإضاءة والتي تعمل أيضًا في مجال الصحة.

وحسب التقارير الإسبانية يوجد اهتمام من الشركة وينصب اهتمام العلامة التجارية الهولندية على الإعلان على أكمام قميص برشلونة ولكن هناك أيضًا نية أن تكون هذه العلاقة بمثابة نقطة انطلاق للمشاركة بطريقة أو بأخرى في مشروع "Espai Barça"، تود "Philips" أن تصبح مورّدًا لأجهزة التلفزيون الخاصة بالمشروع أي لجميع الشاشات الموجودة في كامب نو الجديد، وفي بقية المرافق الجديدة سيتم بناؤها عند إعادة تشكيل جميع مرافق نادي برشلونة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن شركة "Philips" في المحادثات مع البرسا قدمت عرضًا مدته أربع سنوات، بمقياس قد ينخفض ​​من مليونين للفترة المتبقية من هذا الموسم والتي سترتفع لاحقًا إلى 8 و 10 و 12.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن هذه المبالغ بعيدة عمما خطط له برشلونة، الذي كان يثق في الحصول على 20 ميلون يورو على الأقل سنويًا، النادي الكتالوني دخل في تفاوض حتى الآن مع شركات مثل "Polkadot" و "Turkish Airlines" و "OneFootball" و "Whitebit" و "Cupra" و "Nexo"، ولم يتحقق عرض الأخير عندما اصطدم في بعض خدماته مع تلك التي يقدمها بنك CaixaBank الشريك التاريخي لنادي برشلونة.