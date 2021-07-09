المريسل مجددًا: جارديم يرفض ماريجا، ويطلب ضم هذا اللاعب

تصريحات مفاجئة أخرى من المريسل عن الهلال

واصل الإعلامي عبد العزيز المريسل إطلاق تصريحاته المثيرة الجدًا حول رغبات ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال الخاصة بلاعبي الفريق، إذ أكد مجددًا رفض المدرب التعاقد مع موسى ماريجا.

الهلال تعاقد مع ماريجا هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بورتو، وقد قال المريسل سابقًا أن جارديم أبدى استياءه من تلك الصفقة ورفضه لها، موضحًا لإدارة الزعيم أنه كان بالإمكان ضم لاعب أفضل من المالي لدعم الهجوم.

الإعلامي النصراوي شدد مجددًا على صحة معلوماته حول رفض المدرب البرتغالي للمهاجم المالي، كما أضاف أنه طلب خلال تقريره الفني دعم مركز حراسة المرمى في الفريق.

إذ قال "ما أعلمه أن جارديم مستاء من التعاقد مع ماريجا، وقد قلت ذلك سابقًا، وأضيف الآن معلومة جديدة وهي أنه أكد في تقريره الفني الذي سلمه للإدارة على ضرورة التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، مشددًا على أن حارس المرمى الحالي (عبد الله المعيوف) لا يُناسب الأهداف التي يطمح لتحقيقها مع الفريق، وتلك المعلومة لم يذكرها أي إعلامي هلالي".

عبدالعزيز المريسل : مدرب الهلال جارديم طالب بحارس أجنبي .

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/aT4xswOXGK — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 9, 2021

تابع "إدارة الهلال ردت عليه بأن النادي لا يستطيع حاليًا ضم سوى لاعبين مجانيين غير مرتبطين بأي نادٍ، لكن السؤال الآن .. هل سيتغير هذا الأمر بالتعاون مع رعاة النادي كما حدث في موضوع الكفاءة المالية؟ هل سيتدخل رعاة النادي، والهلال يمتلك أفضل شركات الرعاية، لدعمه بالصفقات؟".

يُشار إلى أن الهلال مرتبط بالتعاقد مع فواز القرني حارس مرمى الاتحاد المرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2023 وقد أبدى رغبته في الرحيل للحصول على فرص أكبر للعب في ظل صعوبة حدوث ذلك بتواجد مارسيلو جروهي.