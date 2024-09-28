"إذا الهلال .." .. المريسل يعلن اعتزال الإعلام بالجولة 12 إذا حدث هذا الأمر!

هل ينفذ التحدي؟

أعلن الإعلامي الشهير عبد العزيز المريسل اعتزاله العمل الإعلامي في حالة خاصة فقط بعد تحدي خاضه مع نظيره عبد العزيز الهشبول.

ودخل الثنائي في نقاش بخصوص دوري روشن وحظوظ فرقه بمنافسة الهلال حامل اللقب على البطولة، إذ قال الهشبول إن النصر بحضور كريستيانو رونالدو قادر على تحقيق اللقب، وذلك في قناة "24 الرياضية".

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ووسط الحديث عن حظوظ الاتحاد، قرر المريسل الخروج بتحدي خاص به: "أنا غائب عن الحضور الإعلامي منذ فترة، وأتحدى أن بحلول الجولة 12 إذا لم يكن الهلال وسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 5-7 أو 8 نقاط سأعتزل الإعلام".

وتمسك المريسل بموقفه وسط تعجب الحضور في البرنامج من التحدي ورفضهم لموقف المريسل المرتبط بصاحب المركز الأول حالياً بالتساوي مع الاتحاد ولكن بلقاء أقل، وفارق نقطة عن النصر الذي لعب هو الآخر مباراة أكثر.

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يذكر أن الهلال يلعب مساء السبت ضد الأخدود على ملعب الأخير لحساب الجولة الخامسة من دوري روشن الذي يحمل لقبه عقب موسم حطم فيه عديد الأرقام القياسية.