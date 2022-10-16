المرمى أكبر من اللازم .. تأجيل مباراة هال سيتي لقص القائمين!

الحكم كان صارمًا وأراد تطبيق القانون!

شهدت مباراة الجولة الـ 14 بين بيرمينجهام وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى موقف هو الأغرب في الفترة الأخيرة.

حيث رفض حكم المباراة أن يطلق صافرة البداية بسبب مخالفة صريحة للقانون وللمعايير الخاصة بالملاعب.

وقرر الحكم أن المباراة لن تبدأ قبل أن يتم قص القائمين في كل مرمى لأنهما أكبر من المعتاد وأعلى من القانون ببعض سنتيمرات.

وبحسب ما ذكرت "ديلي فوتبول"، فالمرميين أعلى مما يسمح القانون بحوالي خمس سنتيمترات وهو ما يعني أن الملعب لم يكن مطابق للمواصفات المطلوبة.

ولإنقاذ الموقف قام عمال الملعب بالتدخل وخلع المرميين من مكانهما وقاموا بقص السنتيمترات الزائدة من كل مرمى حتى تنطلق المواجهة.

ويحتل هال سيتي المركز الـ 21 في جدول ترتيب البطولة بعد أن جمع 14 نقطة فقط حتى الآن، مما يعني أنه مهدد بالهبوط إلى الدرجة الأدنى.

جدير بالذكر أن النتيجة تشير لتقدم الضيوف على حساب هال سيتي بحلول وقت كتابة تلك الكلمات بهدف وحيد من ركلة جزاء.