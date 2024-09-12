المرض داهمه في دبي .. نقل فهد المولد إلى المستشفى

نجم الشباب محجوز في أحد مستشفيات دبي..

تعرض فهد المولد؛ نجم الشباب السعودي، لحادث عرضي في مدينة دبي الإماراتية، ما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور.

ناديه لم يعلن عن أي تفاصيل حول العارض الصحي الذي داهمه، وكذلك المصادر الصحفية السعودية لا تزال لم تصل لأي معلومات دقيقة حول ما تعرض له.

لكن صحيفة "الرياضية" أكد أن حالته استقرت بالفعل بعد نقله إلى المستشفى دون أي مزيد من التفاصيل الأخرى.

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صاحب الـ29 عامًا كان موجودًا في دبي لقضاء فترة راحة، بعد انتهاء معسكر منتخب السعودية الأخير، الذي واجه خلاله إندونيسيا ثم الصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يذكر أن المولد كان قد شارك أساسيًا في الجولتين الماضيتين من دوري روشن أمام الاتفاق والخليج.

ومن المقرر أن يعود الشباب لاستئناف مبارياته في دوري روشن في 15 من سبتمبر الجاري عندما يحل ضيفًا على القادسية، ضمن الجولة الثالثة.