المرشح لرئاسة برشلونة: على بارتوميو أن يستقيل فورًا

ماذا قال جوردي فاري المرشح لرئاسة برشلونة حول وضعية بارتوميو بعد سحب الثقة؟

قال جوردي فاري المرشح لرئاسة برشلونة إن جوسيب ماريا بارتوميو عليه الاستقالة الآن والابتعاد عن رئاسة النادي الكتالوني.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن نجاح حملة سحب الثقة من جوسيب بارتوميو رئيس النادي في جمع الأصوات الصحيحة اللازمة.

برشلونة يعاني العديد من الأزمات على المستوى الرياضي والاقتصادي، مما دفع لحملة داخل النادي لإجبار بارتوميو على الاستقالة.

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الحملة قامت بجمع التوقيعات اللازمة من أجل سحب الثقة من بارتوميو، مما يعكس حالة الرفض التام لتواجده بالنادي.

وحول ذلك قال فاري إن الوضع في الوقت الحالي بات يجبر بارتوميو على الرحيل حتى لا يكون أول رئيس في تاريخ النادي الكتالوني يخضع للرقابة.

وأضاف: "الرئيس والمجلس بأكمله يجب أن يستقيلوا على الفور. أرغب في إنقاذ النادي من عملية الاستفتاء وأن يضطر الأعضاء للسفر، هذا ما أعتقده وما يجب أن يحدث كذلك"

وتابع: "منذ اليوم الأول من حملة سحب الثقة لم يكن لدي أي شك في نجاح الأعضاء في الوصول إلى الحد الأدنى من التوقيعات من أجل إبعاد الإدارة الحالية عن المشهد"

وأردف: "لقد أرادوا البقاء بعض الوقت لأنهم يريدون إصلاح الأمور الأخيرة قبل أن يستقيلوا، مع هذا الوقت الذي ربحوه لتنفيذ ما يريدونه، أرادوا الوصول إلى الجمعية العمومية، لكن لن يكون لديهم الوقت"

الموقع الرسمي لبرشلونة أكد أن الأصوات الصحيحة وصلت إلى الرقم 16.520 وهو العدد المطلوب من أجل إجراء الاستفتاء على رحيل بارتوميو.

وهو ما يضع الكرة الآن في ملعب بارتوميو، سواء بالاستقالة من منصبه، أو الانتظار لعمل الاستفتاء على رحيله، مع الحاجة لثلثي الأصوات ضد إدارته للإطاحة به.

وحول ذلك قال فاري: "إذا تم التصويت بحجب الثقة سنجتاز 66٪. في اليوم الآخر قالوا لي، وفقًا لبعض الاستطلاعات ، إنهم قد يصلون إلى 80٪ من الأصوات المعارضة"

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وفي حالة الاستقرار على الإطاحة ببارتوميو، سيتم تشكيل لجنة برئاسة كارليس بوسكيتس، لتنظيم عملية الانتخابات المبكرة.

يذكر أن الحملة اشتعلت مع نهاية الموسم الماضي، بعد الهزيمة القاسية لبرشلونة من بايرن ميونخ بنتيجة 8/2 في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا .