المرشح لرئاسة برشلونة: أتفاوض مع يورجن كلوب لتدريبنا

جوردي فيري المرشح لرئاسة برشلونة يؤكد تفاوضه مع يورجن كلوب لتدريب الفريق.

كشف جوردي فيري المرشح لرئاسة نادي برشلونة عن تفاوضه مع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من أجل تدريب الفريق الكتالوني بداية من الموسم بعد القادم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيري لصحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن شخصية كلوب هي المناسبة بالنسبة للنادي الكتالوني.

وقال فيري: "لو قام كومان بتقديم مستويات جيدة في فترته سأجعله يستمر في مكانه، لكن في الوقت نفسه لدينا خارطة طريق وبدأنا العمل عليها".

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وأضاف: "تواصلت بالفعل مع يورجن كلوب وتمت العديد من المحادثات بشأن تدريبه لبرشلونة، بالنسبة لي يبدو مناسبًا لنا ونحن في حاجة لشخص مثله".

وأكمل: "برشلونة يمر بوقت صعب وخيار كومان كان صحيحًا بالنظر لكونه من أساطير النادي وعلاماته، ولشخصيته القوية، كل ذلك كنا نحتاجه في الوقت الحالي، وأتمنى له التوفيق لأن التحدي المقبل بالنسبة له هو الأصعب".

وأنهى تصريحاته: "هناك الكثير من الأمور في حاجة للتغيير بعد أن تمت بالطريقة الأسوأ، وتم تجديد الكثير من التعاقدات دون النظر للجدوى الرياضية من ذلك، التغيير كان يجب أن يكون تدريجيًا لكن الآن سيكون أسرع وأكثر صعوبة".

جدير بالذكر أن كومان كان قد تم تولي التدريب لمدة موسمين، مما يعني أن فوز فيري سيتطلب رحيله مبكرًا لو أراد تعيين كلوب خليفة له.