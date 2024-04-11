المرشح الأبرز لخلاف يورجن كلوب .. روبن أموريم يُحدد 3 أسماء لضمهم إلى ليفربول

المدرب الألماني أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري

تصدر البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لسبورتنج لشبونة، مؤخرًا قائمة المرشحين لخلافة يورجن كلوب في ليفربول، والذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ39 عامًا يرتبط بعقد مع ناديه يمتد حتى صيف 2026 ولكنه يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 15 مليون يورو، وقد زادت فرصه كثيرًا بعد إعلان تشابي ألونسو استمراره مع باير ليفركوزن.

صحيفة "جورنال نوتيسياس" البرتغالية أفادت أن أموريم، حال أصبح المدير الفني الجديد للريدز، سيطلب ضم 3 لاعبيه من فريقه البرتغالي للنادي الإنجليزي، حيث يراهم قادرين على سد الثغرات وتحسين جودة الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتتضمن القائمة ثنائي قلب دفاع سبورتينج، جونزالو إيناسيو وعثمان ديامونديه، بجانب لاعب الوسط مارتن هيولماند.

ويُعول أموريم على مدافعيه لإنقاذ خط دفاع ليفربول من نقاط ضعفه التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل أدائهما الممتاز مع فريقهما البرتغالي هذا الموسم، كما يرى في الهولندي صاحب الـ24 عامًا الخيار الأفضل لدعم الوسط.

الصحيفة أوضحت أن التعاقد مع الثلاثي لن يكون سهلًا، حيث يحظى باهتمام من عدة أندية خاصة من الدوري الإنجليزي.