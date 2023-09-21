المرأة الحديدية: سأجلب ميسي ورونالدو للزمالك!

انتخابات نادي الزمالك على صفيح ساخن

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كشفت ميرفت السيد المرشحة لرئاسة نادي الزمالك المصري عن الكثير من أحلامها حيال القلعة البيضاء إذا نجحت في الفوز بانتخابات النادي على مقعد الرئيس.

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وقالت السيد في تصريحات لقناة "صدى البلد": "لدي أحلام كبيرة تخص فريق الكرة بنادي الزمالك وأطمح لاستقدام أفضل اللاعبين في العالم للعب بقمصان الفريق".

واضافت: "أريد أن يأتي إلى هنا اللاعبون الكبار مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وأريد أن يكون عندنا أكثر من محمد صلاح، أن يكون كل اللاعبين مثله".

وذكرت السيد أن النموذج السعودي في الاهتمام بالرياضة أمر رائع للغاية وهو ما دفع الدوري السعوي إلى استقدام أفضل اللاعبين.

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لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن تنظيم فعاليات كبرى على هامش مهرجان "العلمين" لا تقل جودة عن أي مكان في أوروبا أو أمريكا.

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