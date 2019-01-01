المدير الرياضي لنابولي: فريقنا سيكون عدوانيًا مع جاتوسو

تفاؤل كبير بمستقبله..

توقع كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنابولي، أن فريقه سيصير عدوانيًا تحت ولاية جينارو جاتوسو، رافضًا في الوقت ذاته أن يتحدث كثيرًا عن ماضي النادي الجنوبي تحت قيادة المُقال كارلو أنشيلوتي.

جاتوسو عُيِّن في الساعات القليلة الماضية مدربًا لنابولي خلفًا لأنشيلوتي الذي أُقيل لخلافات مع الإدارة على الرغم من قيادته للفريق للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على جينت برباعية نظيفة.

جيونتولي تحدث قبل مباراة جاتوسو الأولى في منصب المدير الفني لنابولي، عندما يستضيف بارما في السان باولو، وقال "جاتوسو لديه رحلة مميزة في التدريب، بدأ مع فرق الشباب والدرجات الأدنى ولديه شخصية رائعة، لقد كان لاعبًا رائعًا.".

كما أضاف "من الواضح أنه يعرف كيف يتعامل داخل وخارج الملعب. نأمل بأن نرى نابولي العدواني معه، نريد أن نرى نابولي قويًا يسيطر على المباريات ويأخذ جميع النقاط الثلاث.".

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وعن كارلو أنشيلوتي، قال "ما تبقى من هذه القضية هي خيبة أمل كبيرة لمدرب كبير، إنه شخص رائع قدّم لنا الكثير داخل وخارج الملعب، لا أريد أن أقول شيئًا آخر.".

أما عن مالك النادي، أوريليو دي لورينتيس، قال "لطالما كان الرئيس رائعًا، لقد ساعدنا فيما قاسيناه في الآونة الأخيرة ومنحنا الهدوء، سنرى ما سيحدث في عقود اللاعبين ولكن الآن المهم هو العودة إلى المسار الصحيح.".

الجدير بالذكر أن نابولي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الكالتشيو وبفارق 8 نقاط عن المربع الذهبي، والذي يُعد الهدف الأول حاليًا لكتيبة جاوتسو.