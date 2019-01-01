المدير الرياضي لدورتموند يؤمن بضرورة مساعدة سانشو وعدم بيعه

تصريحات هامة..

شدد مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، على ضرورة تقدم الدعم النفسي والمساعدة لنجم فريقه جادون سانشو، معتبرًا في الوقت نفسه أن العلاقة بين اللاعب والنادي في طريقها للتحسن.

وكانت الصحافة قد تحدثت عن شرخ في العلاقة بين اللاعب ودورتموند قد يؤدي إلى مغادرته ملعب سيجنال إيدونا بارك في الشتاء، مع وجود اهتمام من كبار الفرق الأوروبية بالظفر بخدماته.

لكن زورك بعد انتصار دورتموند على فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة، أعلن أن رحيل سانشو في يناير هو أمر ليس في مخططات النادي، وعاد اليوم ليؤكد الأمر ذاته.

زورك تحدث للصحافة وقال "جادون لا يزال في مرحلة النمو، لذلك هو في حاجة إلى المساعدة والإرشاد، وهذا تمامًا ما نفعله له الآن في بوروسيا دورتموند.".

صاحب الـ19 عامًا شعر وأنه كبش فداء تعثرات دورتموند في الآونة الأخيرة، فقد قام لوسيان فافر بإخراجه بعد نصف ساعة خلال الهزيمة الساحقة من بايرن ميونخ برباعية نظيفة، إلى جانب عدم مشاركته أساسيًا أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا وهيرتا برلين في الدوري الألماني.

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الأزمات بدأت عندما تأخر سانشو عن العودة من معسكر منتخب إنجلترا في أكتوبر، مما جعل فافر يستبعده من المشاركة في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ مع تغريمه غرامة كبيرة وصلت إلى 100 ألف يورو.

تقارير من صحيفة كيكر كشفت أن زورك قد قال لسانشو نصًا "ليس لديك خيار، لذلك عليك أن تتصرف كلاعب محترف في هذا الوقت.".

يذكر أن سانشو قد سجل هذا الموسم حتى الآن تسعة أهداف آخرهم ثنائية في دوسلدورف، إلى جانب صناعته لعشرة آخرين في مختلف البطولات.